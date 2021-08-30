Філіп Кіркоров зустрівся з Джей Ло на світському показі в Італії

Доменіко Дольче і Стефано Габбана зібрали безліч знаменитостей у Венеції на презентації нової колекції свого бренду, повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Серед гостей були і Філіп Кіркоров і Дженніфер Лопес. Відомий російський співак не міг не похвалитися фото з голлівудською зіркою, яке він зробив на показі Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеції. ﻿У себе в Instagram Кіркоров опублікував фото з Джей Ло.



Фото: instagram.com/fkirkorov

До слова, на показі Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеції зібралося багато знаменитостей – Анна Вінтур, Моніка Беллуччі, Кортні Кардашян, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер.