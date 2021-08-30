Григорій Решетник з сім'єю відпочиває в Туреччині: яскраві фото

Сімейство українського ведучого Григорія Решетника відправилося на відпочинок в останні дні літа. Вони проводять час у сонячній Туреччині, повідомляє 24 Канал.

Подружжя українських ведучих Григорія та Христини Решетник вирішило зловити останню можливість відпочити влітку, тож влаштувало ще одну відпустку. Яскравими світлинами вони діляться на сторінках в інстаграмі.

Григорій та Христина Решетник для курорту обрали Туреччину, в якій ще не відпочивали цього літа. На відпочинок вони відправилися з трьома синами – Іваном, Дмитром та Олександром.

Сімейство оселилося в розкішній віллі з великим басейном на тлі пальм та садів. Вони вже зробили кілька сімейних фото, на яких задоволено позують у басейні. Григорій Решетник поділився, що дуже довго очікував на відпустку, адже останнім часом працював без вихідних.

Особливо мережі сподобалося фото старших синів подружжя. На знімках вони ефектно стрибають у воду.

Фото з інстаграму Христини Решетник