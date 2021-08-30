В тренді мінімалізм: модні кольори та принти цієї осені

Мінімалізм - тренд, в який з кожним днем закохується все більше людей. Награвшись в нульові зі стразами, звіриними принтами та іншими шедеврами, дизайнери й інфлюенсери кинули всі сили в сторону лаконічних образів, повідомляє Народна правда.

Як одягнутися в мінімалістичному стилі, який силует, колір і принт вибрати для цієї мети, у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Гардероб мінімаліста - це продуманий та складний конструктор, не збереш за один похід в магазин. Здавалося б, на вид луки в дусі мінімалізму прості та нехитрі. Але дивитися на них хочеться нескінченно. І носити теж! Щоб "поселити" у своїй шафі базу для мінімалістичний лугів, необхідна практика та терпіння.





Прийняти від геометрії до легкої абстракції.

Мінімалізм вимагає унісекс-речей.

Аксесуари повинні привертати увагу, як вишенька на торті.