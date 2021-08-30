В Україні один з банків припиняє обслуговування карт Visa

Український Промінвестбанк (ПІБ) припиняє обслуговувати платіжні картки Visa з 1 вересня 2021 року.

Про це йдеться на сайті банку.

"З 1 вересня 2021 припиняється обслуговування платіжних карт міжнародної платіжної системи VISA, емітованих ПАТ "Промінвестбанк" у рамках карткових продуктів ПАТ "Промінвестбанк ", - повідомили в пресслужбі.

Поточні рахунки будуть і надалі обслуговуватимуться за умовами укладеного договору та згідно з діючими тарифами, крім проведення операцій, ініційованих за допомогою платіжних карт VISA.