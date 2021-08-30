Названо найбезпечніший місто в світі

Столиця Данії Копенгаген стала найбезпечнішим містом у світі. Вважається, що в ньому краще за інших забезпечується здоров'я жителів, інфраструктура і навколишнє середовище найбільш сприятливі для жителів, повідомляє Вести.

Про це свідчить рейтинг, складений The Economist Intelligence Unit. Для порівняння використовувалося 76 показників.

Крім Копенгагена в десятці лідерів опинилися дві європейські столиці - Амстердам (6-е місце) і Стокгольм (10-е місце).

10 найбезпечніших міст світу