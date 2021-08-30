УПЛ: названо найкращого тренера та футболіста 6-го туру

Нападник рівненського "Вереса" Михайло Сергійчук визнаний найкращим гравцем 6-го туру Української Прем'єр-Ліги, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

У поєдинку проти "Десни" 30-річний Сергійчук оформив гол+пас, а також заробив пенальті, після якого відзначився Дмитро Кльоц.

Форвард допоміг "Вересу" здобути розгромну перемогу (4:0) над "Десною".

upl.ua

Також УПЛ спільно з Всеукраїнським об'єднанням тренерів визначила кращого наставника за підсумками 6-го туру. Цю нагороду здобув головний тренер "Вереса" Юрій Вірт. 47-річний фахівець набрав 4,6 бала з п'яти можливих.

УПЛ: підсумки 6-го туру