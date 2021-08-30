Google розробляє програму для бігунів з порушенням зору
Компанія Google Japan заявила про початок розробки нової технології, яка допомагатиме бігунам з порушенням зору під час пробіжки. Додаток самостійно аналізуватиме положення свого власника, повідомляє РБК-Україна.
Компанія розробляє додаток-аналізатор, який облегшуватиме пробіжки бігунам, які мають певні вади зору.
Як працюватиме технологія?
- Бігун прикріплює до живота смартфон, у якому встановлено спеціальний додаток;
- Завдяки камерам мобільного телефона штучний інтелект самостійно аналізуватиме зображення та положення власника щодо його маршруту;
- Якщо бігун знаходиться на правильному шляху - смартфон видаватиме м’який звук. Інакше він повідомлятиме про це більш гучним сигналом.
Автор: Сергій Пишкін