Google розробляє програму для бігунів з порушенням зору

Компанія Google Japan заявила про початок розробки нової технології, яка допомагатиме бігунам з порушенням зору під час пробіжки. Додаток самостійно аналізуватиме положення свого власника, повідомляє РБК-Україна.

Компанія розробляє додаток-аналізатор, який облегшуватиме пробіжки бігунам, які мають певні вади зору.

Як працюватиме технологія?

Бігун прикріплює до живота смартфон, у якому встановлено спеціальний додаток;

Завдяки камерам мобільного телефона штучний інтелект самостійно аналізуватиме зображення та положення власника щодо його маршруту;

Якщо бігун знаходиться на правильному шляху - смартфон видаватиме м’який звук. Інакше він повідомлятиме про це більш гучним сигналом.

Автор: Сергій Пишкін