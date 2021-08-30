До Одеси прибули біженці з Афганістану, наймолодший народився в аеропорту

До Одеси доставили понад 130 біженців з Афганістану, повідомляє УНИАН.

29 серпня з аеропорту "Бориспіль" до Одеси рятувальники привезли 133 громадян Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.

"Завдяки спільним зусиллям голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, медичних працівників, рятувальників, афганської діаспори, співробітників міграційної служби та перекладачів, прийняті громадяни Афганістану, які потрапили у тяжке становище" , – йдеться в повідомленні.

Серед евакуйованих людей – 48 дорослих та 85 дітей, з яких наймолодшій дитині – 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації. Найстаршій евакуйованій – 85 років.

"Вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми" , – повідомили в управлінні.

Також наголошується, що двом дорослим надали медичну допомогу і госпіталізували в одну з лікарень. Завдяки своєчасній допомозі, їхньому життю зараз нічого не загрожує.

Усім евакуйованим зробили тест на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено.