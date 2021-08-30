Дружина "слуги" Трухина уникла покарання за смертельне ДТП

Колишня дружина "слуги народу" Олександра Трухіна Ксенія Мартинова в 2009 році на смерть збила 62-річну жінку в Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це нагадала в Facebook журналістка Ольга Руденко.

"Якщо Олександр Трухін захоче отримати майстер-клас про те, як уникнути відповідальності за ДТП, йому не потрібно далеко ходити. Можна просто зателефонувати своїй колишній дружині, Ксенії Мартиновій ", - зазначила вона і нагадала: у 2009 році обраниця нардепа на смерть збила 62 річну жінку, яка в 7 ранку переходила дорогу на жовте світло біля місцевого університету.

"Ксенія кудись поспішала на своєму помаранчевому "Інфініті". Тоді писали, що вона спочатку зникла з місця ДТП, але потім повернулася, а незабаром навіть потрапила на нервовому ґрунті в лікарню. Правда, через два місяці її вже фотографували радісною з татом, в місцевому театрі, на гастролях вистави Безрукова.

Ксенія - дочка Олексія Мартинова, партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова по групі Приват. За рік до ДТП статки Мартинова оцінювалися за мільярд доларів. Він був, напевно, найбагатшою людиною в Дніпрі.

Чи варто говорити, що у Ксенії все добре? Слід цієї справи втрачається в 2012 році, коли місцеві ЗМІ написали, що поліція як і раніше шукає свідків події.