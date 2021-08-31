У РФ відреагували на відмову українського паралімпійця від знімка з росіянами
Срібний призер Паралімпіади з України Ігор Цвєтов міг відмовитися від традиційного фотографування з росіянами, котрі завоювали золото і бронзу через коронавірусні обмеження, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це російському державному агентству ТАСС заявили в пресслужбі Паралімпійського комітету Росії (ПКР).
Росіянин Дмитро Сафронов 30 серпня зі світовим рекордом (11,39 секунди) став кращим у бігу на 100 м в класі Т35 (порушення координації). Під час церемонії нагородження Цвєтов, який прибіг другим відмовився від традиційної загальної фотографії за участю призерів.
"Дмитро Сафронов, Ігор Цвєтов та Артем Калашян вийшли на п'єдестал пошани і отримали заслужені нагороди. На Паралімпійських іграх існують деякі обмеження, пов'язані з профілактикою поширення коронавірусної інфекції, в тому числі дотримання соціальної дистанції. Можливо, це і спонукало Ігоря Цвєтова відмовитися від традиційного спільного фотографування", - сказали в пресслужбі.