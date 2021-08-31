У РФ відреагували на відмову українського паралімпійця від знімка з росіянами

Срібний призер Паралімпіади з України Ігор Цвєтов міг відмовитися від традиційного фотографування з росіянами, котрі завоювали золото і бронзу через коронавірусні обмеження, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це російському державному агентству ТАСС заявили в пресслужбі Паралімпійського комітету Росії (ПКР).

Росіянин Дмитро Сафронов 30 серпня зі світовим рекордом (11,39 секунди) став кращим у бігу на 100 м в класі Т35 (порушення координації). Під час церемонії нагородження Цвєтов, який прибіг другим відмовився від традиційної загальної фотографії за участю призерів.