ВООЗ вперше при "Талібані" надіслала допомогу в Афганістан

Вперше після захоплення влади в Афганістані "Талібаном" до країни доставлені медикаменти та інші медичні матеріали від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє Deutsche Welle.

Літак з 12,5 тонн гуманітарного вантажу приземлився в Мазарі-Шаріфі на півночі країни, інформували в понеділок, 30 серпня, в Twitter ООН.

Літак був наданий урядом Пакистану, а вилетів до Афганістану з Дубая. У цьому місті знаходяться близько 500 тонн гуманітарної допомоги та медичних препаратів, призначених для допомоги афганцям. Але через вибухи та хаос в аеропорту Кабула, гуманітарні вантажі довгий час не могли почати доставляти за місцем призначення.

"Тепер нам вдалося частково заповнити запаси медустанов Афганістану і гарантувати продовження роботи підтримуваних ВООЗ медичних служб" , - заявив глава регіонального відділу ВООЗ по Східному Середземномор'ю Ахмед Аль-Мандара.