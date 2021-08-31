У Панджері висунули ультиматум "Талібану"

Лідер чинного в провінції Панджшер Фронту опору Афганістану Ахмад Масуд заявив, що припинить свою діяльність і піде з політики, якщо рух "Талібан" створить інклюзивна уряд і забезпечить свободу і рівноправність громадян, повідомляє РИА Новости.

"Якщо таліби мають намір розділити владу з усіма і мають намір встановити справедливість, надати рівноправність і свободу всім в Афганістані, тоді я відступлю і піду з політики", - сказав він в інтерв'ю виданню Foreign Policy.

Масуд заявив, що прийнятне врегулювання з талібами можливо, тільки якщо рух сформує інклюзивний і децентралізований уряд Афганістану, всі інші варіанти він називає неприйнятними для представників опору. В іншому випадку протистояння талібам продовжиться.

Лідер Фронту опору Афганістану також зазначив, що не отримує жодної фінансової підтримки з-за кордону, а багато країн регіону нібито встали на сторону "Талібану".