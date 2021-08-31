Декілька банків в Україні можуть закритися в найближчий рік

Новий банкопад Україні не загрожує, але ринок цілком можуть покинути кілька фінансових установ уже в найближчий рік. Таку думку висловив голова правління Юнекс Банку Іван Світек, повідомляє UBR.

"Я не можу виключити, що в найближчий рік банківський ринок покинуть ще кілька учасників. Однак називати це банкопадом не можна. По-перше, мова може йти про дві-три фінустанови, що категорично не підходить під термін "тенденції". По-друге, потрібно розуміти суть і причини кожного кейса" , - говорить банкір.

На його погляд, головна причина випадків банкрутства і визнання банків проблемними зараз пов'язана з втратою інтересу інвесторів до банківського активу. Як у частині докапіталізації, в тому числі у відповідь на зростаючі вимоги регулятора, так і в частині управління.

"Банківський бізнес дуже непростий, він вимагає бізнес-моделі, уваги, ресурсів, постійної роботи. Особливо зараз, коли відношення споживача до фінансових послуг швидко змінюється. Якщо не рухатися вперед на агресивному конкурентному ринку, поступово актив буде перетворюватися в пасив. На цьому етапі акціонери зазвичай і приходять до висновку, що проект слід або продати, або згорнути" , - зазначає Іван Світек.

Покупців на українські банки зараз практично немає, додає він. Насправді їх вкрай мало і на глобальному ринку.

Класичний банк зараз може зацікавити інвестора швидше як платформа для запуску нових інноваційних форматів фінансових послуг, ніж як окремий бізнес. І це є основною причиною сьогоднішніх і можливих майбутніх доглядів з ринку.