Український легкоатлет прокоментував відмову від фото з росіянами

Український легкоатлет Ігор Цвєтов заявив, що відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді в Токіо з поваги до нашої країни. Він закінчив забіг на 100 метрів на другому місці, а потім демонстративно відійшов від представників Паралімпійського комітету Росії (ПКР) на п'єдесталі, повідомляє Обозреватель.

Наш спортсмен прокоментував інцидент на своїй сторінці в Facebook. Легкоатлет написав, що його вчинок можна трактувати по-різному.

"Хтось бачить у цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє... З Україною в серці" , – заявив Цвєтов.

В іншому пості наш співвітчизник подякував всім за привітання та пообіцяв поборотися за "золото" під час забігу на 200 метрів.

Ігор Квітів подякував за привітання. Джерело: Facebook Ігоря Цвєтова

Нагадаємо, що на стометрівці українця на 12 сотих секунди випередив Дмитро Сафронов, а інший представник ПКР Артем Калашян фінішував третім.