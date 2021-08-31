Український легкоатлет прокоментував відмову від фото з росіянами
Український легкоатлет Ігор Цвєтов заявив, що відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді в Токіо з поваги до нашої країни. Він закінчив забіг на 100 метрів на другому місці, а потім демонстративно відійшов від представників Паралімпійського комітету Росії (ПКР) на п'єдесталі, повідомляє Обозреватель.
Наш спортсмен прокоментував інцидент на своїй сторінці в Facebook. Легкоатлет написав, що його вчинок можна трактувати по-різному.
"Хтось бачить у цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє... З Україною в серці", – заявив Цвєтов.
В іншому пості наш співвітчизник подякував всім за привітання та пообіцяв поборотися за "золото" під час забігу на 200 метрів.
Нагадаємо, що на стометрівці українця на 12 сотих секунди випередив Дмитро Сафронов, а інший представник ПКР Артем Калашян фінішував третім.