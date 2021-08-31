Колишня зірка Шахтаря покинув клуб АПЛ і повернувся до Бразилії

Колишній лідер донецького "Шахтаря" Вілліан розірвав за обопільною згодою контракт з лондонським "Арсеналом". 33-річний бразильський вінгер поповнив склад "Корінтіансу", повідомляє УНИАН.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Вілліан повернувся на батьківщину та підписав угоду з бразильською командою на два роки. Вілліан є вихованцем "Корінтіансу". Він захищав кольори цієї команди з 2005 по 2007 рік.

Нагадаємо, що Вілліана висміяли вболівальники "Арсеналу" в липні цього року.

Вілліан: кар'єра після "Шахтаря"