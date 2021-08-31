Зеленський зустрінеться з главою Пентагону

Сьогодні, за день до зустрічі з лідером США Джо Байденом, президент Володимир Зеленський зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Ліга.net.

Зустріч з Остіном буде проходити в будівлі Пентагону, йдеться в повідомленні. Разом із Зеленським на неї піде міністр оборони Андрій Таран.

Розпочнеться зустріч о 14:00 по Вашингтону (21:00 за Києвом). Журналістів запросили висвітлювати церемонію прибуття української делегації, повідомлень про заплановані брифінги або прес-конференції поки не було.