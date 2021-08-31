Лікарі повідомили про зміну основних симптомів COVID-19

Наразі в Україні почастішали випадки захворювання на COVID-19 людей молодшого та середнього віку. Серед перших симптомів коронавірусної хвороби лікарі називають розлади шлунково-кишкового тракту. ﻿Про це заявив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, повідомляє Деловая столица.

"Збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього не спостерігалося так часто при попередній хвилі. Також більшість хворих, які є зараз, мають тяжкі ураження легень" , — сказав спеціаліст, слова якого наводить ТСН.

Разом з тим лікар зауважив, що останнім часом у госпіталізованих хворих не виявляється симптом втрати нюху та смаку.