Разумков сподівається, що Трухін прокоментує скандальну ДТП

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Трухін незабаром розповість про свою імовірну участь у ДТП, що сталася 23 серпня у Київській області, повідомляє Укрінформ.

Про це спікер сказав на брифінгу, який відбувся біля будівлі парламенту.

"Питання навіть не в ДТП, тому що ми всі люди й всі можемо потрапити в ДТП. Питання в іншому: якщо будуть підтверджуватися всі інші факти, які пов'язані з цією пригодою, реакція має бути жорсткою. Тут є закон, і він буде працювати…

Сподіваюся, що розслідування буде максимально неупередженим, і я думаю, що тут не варто тримати паузу. Людина має вийти й сама розповісти, що відбулося, а що ні, щоб ми не займалися домислами, що відповідає, а що ні. Так буде правильно зробити. Сподіваюсь, що колега на це піде" , – сказав Разумков.

Він наголосив, що особисто докладатиме максимум зусиль для того, аби ніхто не здійснював тиск на правоохоронців під час розслідування цієї справи.

Окрім цього, спікер прокоментував ситуацію щодо видалення інформації про ДТП деякими засобами масової інформації. Він вважає, що представники таких ЗМІ мають надати свідчення правоохоронним органам щодо причин видалення.