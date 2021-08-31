Розмитнення євроблях за 2,5 місяці принесло держбюджету понад 1 млрд грн

За 2,5 місяці до держбюджету України надійшло понад 1 млрд грн від спрощеного митного оформлення і оподаткування авто на єврономерах. Кошти підуть на боротьбу з Covid-19, зокрема проведення вакцинації, повідомляє UBR.

Відзначається, що з 15 червня по 27 серпня поточного року включно 28 тис. євроблях пройшли спрощене митне оформлення й оподаткування.

Держмитниця продовжує координувати роботу митних пунктів і комунікує з громадськістю по можливості спрощеного митного оформлення і оподаткування транспортних засобів, передбачених законами України від 15 квітня 2021 року 1402-ІХ і 1 403-ІХ.

На спрощене митне оформлення й оподаткування відведено 180 календарних днів - дедлайн 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій, які перебувають безпосередньо на території ООС більше 90 днів з дня набрання чинності законами, термін становить 270 календарних днів - до 8 лютого 2022. Відлік почався з дня набрання чинності законами - 15 травня, а не з дня введення в дію - 15 червня.

"Спрощенка" стосується:

легковиків (код УКТ ЗЕД 8703) і машин для перевезення вантажів (код УКТ ЗЕД 8704) загальною вагою до 3,5 тонн;

авто, які були ввезені в Україну в режимі тимчасового ввезення / транзиту і станом на 31 грудня 2020 перебували в Україні;

авто, з року випуску яких пройшло 5 і більше років.

Такі транспортні засоби тимчасово звільняються від сплати ввізного мита.

Отже, власники повинні заплатити: