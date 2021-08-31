Лавров прокоментував питання "Кримської платформи"

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що питання Криму "закрите". За його словами, українська влада нібито це вже зрозуміла, повідомляє Цензор.НЕТ.

РосЗМІ відзначають, що так він прокоментував підсумки української "Кримської платформи".

"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрите", - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ також заявив, що Україна намагається перешкодити проведенню виборів в Росії.