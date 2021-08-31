Гетманцев порадив Коломойському скористатися податковою амністією

Влада розраховує, що в податковій амністії візьмуть участь якомога більше українців - в тому числі буде вітатися буде добровільне одноразове декларування доходів олігархами, повідомляє UBR.

Таку заяву 31 серпня зробив глава комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На питання від журналістки, чи матимуть можливість взяти участь в амністії олігархи "К" і "М" (маються на увазі Ігор Коломойський і Віктор Медведчук. - ред), Гетманцев відповів ствердно.

"Мені б дуже хотілося, щоб олігарх" К "задекларував свої доходи. Я б йому це дуже радив, до речі", - зі сміхом зазначив депутат.

У той же час олігарх "М", чиї банківські рахунки зараз арештовані, не зможе взяти участь в податковій амністії, пояснив глава податкового комітету.

"Як він може амністувати з арештованих рахунків, які знерухомлені? За умовами амністії він повинен покласти їх на спеціальний рахунок - зі свого поточного рахунку неможливо амністувати", - пояснив Гетманцев.

Втім, ця умова є обов'язковою, якщо мова йде про українські, а не іноземних банках - в останньому випадку перекладати кошти на спецрахунок не потрібно. Однак до декларованим засобів буде застосована не спільна "амністійного" 5% ставка, підвищена - 9%.

Невідомо, виявить чи хто-небудь з олігархів бажання амністувати свої доходи, за яких в минулому вони не сплатили податки. Але, за словами Гетманцева, в серпні до нього зверталося багато людей, які хотіли визначитися, приймати чи не брати їм участь у податковій амністії - "можна сказати, ажіотаж".

"Це абсолютно різні люди: і ті, хто був найманим працівником все життя, і ті, кого ми можемо назвати якщо не олігархами, то великими бізнесменами. Це аграрії, промисловці ... ми спілкувалися з бізнесменом з Харкова, який займається криптовалютою ..." , - перерахував Гетманцев.

Податкова амністія стартує з 1 вересня і триватиме рівно рік. У ній зможуть взяти участь всі українські громадяни, крім державних діячів, які раніше подавали декларації про доходи в рамках антикорупційного законодавства.

За оцінками Данила Гетманцева, в "тіні" в українців лежить $ 50 млрд. Він вважає, що податкову амністію можна буде назвати успішною, якщо в її ході буде задекларована хоча б третину від цієї суми.