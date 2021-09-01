Aurora Nails: новий тренд манікюру, натхненний північним сяйвом

Манікюр з ефектом північного сяйва прийшов до нас з Південної Кореї. Розповідаємо, що це таке і чому цей тренд підкорює світ зі швидкістю світла, повідомляє Сегодня.

Манікюр Aurora Nails ﻿﻿ отримав свою в назву в честь богині зорі Аврори, яка подорожувала зі сходу на захід, сповіщаючи про схід сонця і початок нового дня. Давньогрецькі поети використовували це ім'я для позначення світанку – гри кольорів веселки на тлі темного неба. В англійському варіанті Aurora Borealis означає північне сяйво.

Райдужне переливання, яке нагадує перламутр, луску казкових риб або саме видовищне світлове шоу природи – північне сяйво.

На сьогодні в Instagram за тегом #AuroraNails можна знайти вже понад 90 000 постів. З кожним вдень він стає все популярнішим. Манікюр Aurora Nails заворожує, створюючи якийсь футуристичний ефект.

Повторити такий можна, звичайно, в салоні у професійного майстра, або купивши флуоресцентні, перламутрові лаки для нігтів або лаки з шиммером.

Кілька варіантів трендового манікюру, який напевно захочеться повторити.