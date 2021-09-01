Hyundai показала свій найменший кросовер

Сегмент самих компактних позашляховиків SUV-A розширюється: крихітному Suzuki Ignis вже не буде так самотньо. Але до яких ринків добереться новий Hyundai Casper, коли це станеться і скільки він буде коштувати, повідомляє Auto.Ria.

Перше вересня - не тільки символ початку осені і День знань, коли дітвора (часто заодно з батьками) відправляється в школу, а й Міжнародний День пошуку талантів. Спланувавши привід, корейці з Hyundai Motors розсекретили перші дані про свій новий кросовер. І показали його перші зображення. Отже, що нам відомо?

Ніяких технічних даний в компанії поки не розголошують: відомо лише, що новий автомобіль буде кросовером - причому, навіть більш компактним, ніж вже представлений в Україні Venue. Довжина останнього - 4040 мм, ширина 1770 мм а розмір колісної бази становить 2520 мм, що дає привід позиціонувати «Венью» на нижній межі сегмента SUV-B. Отже, новий суперміні-кросовер довжиною близько 3,7 метра займе порожнє поки місце в самому низу лінійки позашляховиків Hyundai - SUV-A.

Кілька слів про ім'я нової моделі: на офіційному сайті компанії сказано, що словом Casper називають «фліп» - трюк з переворотом скейтборду без зміни напрямку руху. Безумовно, автомобільчик з колісною базою менше 2,5 м і короткими свесамі повинен бути дуже в'юнким. Але якщо копнути глибше, можна згадати, що «Каспер» - це ім'я маленького доброзичливого привида з старого діснеївського мультика.

В якомусь сенсі новий Hyundai Casper все ще залишається маленьким привидом: ми можемо побачити його обриси, але про техніку можемо тільки робити припущення. З оглядкою на наявні в розпорядженні інженерів компанії силові агрегати, під капотом «Каспера» можна очікувати виводок трьохциліндрових 1,0-літрових бензинових моторчиков від хетчбека Hyundai i10 потужністю від 67 (МРІ) до 100 (T-GDI) кінських сил. На ринках з менш жорсткими екологічними обмеженнями може бути використаний і чотирициліндровий 1,2-літровий "атмосферник" на 87 "конячок". Системи повного приводу очікувати безумовно не варто.

Примітно, що конкуренції в сегменті кросоверів довжиною менше 4 метрів на українському ринку немає: зараз в ньому представлені хіба що реставраційний (і тому відносно недешевий) Suzuki Ignis (довжина 3,7 метра, ціна від 435 000 грн) і по-справжньому позашляховий і досить дорогий Suzuki Jimny (довжина 3,65 метра, ціна від 610 000 грн),. Найближчі конкуренти - вже згаданий Hyundai Venue (4,04 метра, ціна від 495 000 грн),, Ford Ecosport (4,1 метра, від 540 000 грн),, Kia Stonic (4,14 метра, від 504 000 грн), Suzuki Vitara (4,17 метра, від 477 000 грн), і вже тим більше новий Nissan Juke (4,2 метра, ціна від 515 200 грн) помітно більшими.

Дата офіційного запуску нового Hyundai Casper в виробництво поки не названа: в компанії використовують примарну формулювання «ближче до кінця року». На той час ми дізнаємось про плани на новинку українського представника Hyundai Motor.