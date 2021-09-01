Призначення Шкарлета міністром: КСУ відмовився відкривати провадження

Велика палата Конституційного суду України (КСУ) відмовилася відкривати провадження щодо призначення Сергія Шкарлета головою Міністерства освіти і науки, повідомляє Букви.

Подання до суду надіслали 46 народних депутатів. Воно стосувалося “відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради “Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України”.

“За результатами розгляду цього питання постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі” , – зазначили в пресслужбі КСУ.

Конституційне подання нардепів надійшло до КСУ ще на початку березня цього року. Його підписали народні депутати фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності”.

У документі нардепи зазначали, що відповідна постанова Ради про призначення Шкарлета була ухвалена у спосіб, що порушує ст. 84 Конституції, оскільки був зафіксований факт неособистого голосування депутатів.

Крім цього, рішення було ухвалено 226 голосами – а це мінімальна необхідна кількість. У конституційному поданні наголошувалося, що, з огляду на випадки неперсонального голосування, цієї кількості не набралося. Таким чином було порушено ст. 91 Конституції.

Також депутати вбачали порушення ст. 19, оскільки, прийнявши постанову, яку не підтримала більшість, парламент діяв за межами своїх конституційних повноважень.