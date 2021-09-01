В Україну суне холодний шторм: де буде найгірша погода

Погода в Україні﻿ сильно зіпсується вже з 2 вересня. Нас чекає похолодання місцями до +13-ти вдень, штормовий вітер і дощі майже по всій країні, повідомляє РБК-Украина.

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Як повідомляє РБК-Україна﻿, за холодним фронтом з північного заходу в Україні 2 вересня пошириться похолодання, періодично майже всюди йтимуть дощі ,- найбільше - на Лівобережній Україні.

"Особливо важливий нюанс завтрашньої доби - сильний вітер північно-західного напрямку. До штормових поривів" , - попередила синоптик Наталка Діденко.

Завтра протягом дня буде прохолодно, +13+18 градусів. Лише на півдні, в Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях температура вище, +20+24 градуси.

"2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)" , - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

Що буде з погодою в Києві

На завтра Наталка Діденко прогнозує в столиці сильний вітер, є ймовірність дощу. Також завтра очікується похолодання до +14+15 градусів.

У Києві﻿ прохолодно і похмуро буде всю першу декаду вересня, проте опадів буде не надто багато.

Автор: Світлана Мащенко