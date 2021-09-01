Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон Вінницький завод з переробки алмазів "Кристал" майже за 90 мільйонів гривень, повідомляє УНІАН.

"Такого у нас ще не було: на приватизацію виставлено унікальне підприємство з переробки алмазів – Вінницький завод "Кристал", – йдеться в повідомленні Фонду.

Як зазначається, на заводі не тільки ограновують і шліфують дорогоцінні камені, а й виготовляють ювелірні вироби – сьогодні "Кристал" виробляє понад 5 тисяч моделей ювелірних прикрас.

Коли відбудеться аукціон:

Аукціон з приватизації має відбутися 1 жовтня. Стартова ціна об'єкта - 89,9 млн грн. Новий власник отримає, в тому числі технологічне обладнання, необхідне для обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів з діамантами, а також нерухомість підприємства.