Держмитслужба у серпні перевиконала план надходжень
У серпні 2021 року Державна митна служба України перерахувала до бюджету України 43,8 млрд грн (при запланованих 42,2 млрд грн), повідомляє Деловая столица.
Таким чином Держмитслужба виконала план на 103,9% (понад план перераховано 1,6 млрд грн), заявили у пресцентрі Державної митної служби України.
Загалом за січень-серпень поточного року Держмитслужба виконала план надходжень на 107% і перерахувала до держбюджету 291 млрд грн (при запланованому показнику – 272 млрд грн).
Станом на серпень, на 6,8 млрд грн Міністерством фінансів України збільшено план надходжень для Держмитслужби.
Таким чином, Держмитслужба перевиконала план на 19 млрд грн і перерахувала:
- до загального фонду – 244 млрд грн
- до спеціального фонду – 47 млрд грн
При цьому за 8 місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження митних платежів збільшились на 76 млрд грн або на 36%.