Держмитслужба у серпні перевиконала план надходжень

У серпні 2021 року Державна митна служба України перерахувала до бюджету України 43,8 млрд грн (при запланованих 42,2 млрд грн), повідомляє Деловая столица.

Таким чином Держмитслужба виконала план на 103,9% (понад план перераховано 1,6 млрд грн), заявили у пресцентрі Державної митної служби України.

Загалом за січень-серпень поточного року Держмитслужба виконала план надходжень на 107% і перерахувала до держбюджету 291 млрд грн (при запланованому показнику – 272 млрд грн).

Станом на серпень, на 6,8 млрд грн Міністерством фінансів України збільшено план надходжень для Держмитслужби.

Таким чином, Держмитслужба перевиконала план на 19 млрд грн і перерахувала:

до загального фонду – 244 млрд грн

до спеціального фонду – 47 млрд грн

При цьому за 8 місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, надходження митних платежів збільшились на 76 млрд грн або на 36%.