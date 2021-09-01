Ціна на газ в Європі продовжує зростати

Сьогодні, 1 вересня, вартість газу в ході торгів на біржі ICE Futures досягла позначки $646 за 1000 куб. м. Мова йде про найближчий, жовтневий, ф'ючерс на спотовий індекс TTF, повідомляє UBR.

Так, 30 серпня торги закрилися на позначці $600 за 1000 куб. м. Отже, за два дні газ подорожчав на $46.

Варто відзначити, що з жовтня починається новий газовий рік. До кінця вересня у "Газпрому" діє довгострокове бронювання потужностей газопроводу "Ямал-Європа". При цьому російський монополіст поки не бронював транзитні потужності цієї магістралі на річних і квартальних аукціонах.

До того ж в кінці поточного року очікується запуск майже добудованого "Північного потоку - 2". При цьому в "Газпромі" зазначили, що початок роботи трубопроводу не вплине на рівень поставок російського газу в поточному році.

"Цифра 183 [млрд куб. м плану експорту] в даному випадку не змінюється в залежності від зміни транспортних потоків, вона залишається незмінною", - відзначили в компанії.

При цьому в "Газпромі" підкреслили, що раніше вказували на 5,6 млрд кубометрів, які можуть встигнути пройти по "Північному потоку - 2" до кінця 2021-го, але "глобально" на річний обсяг вони не вплинуть.