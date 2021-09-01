Міжбанк: рівень 27 гривень подолано

У перший день вересня котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку успішно подолали рівень 27 гривень і піднялися вище.

Одразу дві групи нерезидентів сьогодні вийшли на ринок за доларами: інвестори, яким на початку місяця виплатили дивіденди, і власники українських ОВДП, які вчора знову продавали їх на вторинному ринку. Отриману гривню вони тут же почали конвертувати у валюту, особливо не звертаючи уваги на курс. У той же час пропозиція від експортерів істотно скоротилася: майже всі отримали компенсацію ПДВ і вже не так гостро потребували гривні для проведення поточних платежів. Всі пропозиції від продавців дешевше 27 гривень розкупили вже до 11 ранку. Рятувати ситуацію вийшов Національний банк: незадовго до обідньої перерви він вийшов з інтервенцією на продаж за ціною 27,03 гривень.

Відреагував на зростання безготівкового долара і готівковий валютний ринок. Вранці київські обмінні пункти продавали долар по 26,97-26,98 гривень, а до кінця обідньої перерви цінник підняли до 27,03-27,04 гривень. При цьому зберігається стійкий попит на готівкового «американця».

Євро на FOREX вранці опустився до позначки 1,1792 долара, але потім знову зробив спробу зростання і піднявся до 1,1822 долара. На 10 копійок за півдня подорожчав і готівковий євро: вранці його продавали по 31,75-31,77 гривень, а в обід - вже по 31,84-31,85 гривень.

Російський рубль в першій половині дня продовжив зміцнюватися до американського долара: до обіду він досяг позначки 73,04 рубля за долар - максимуму за останні три тижні. Готівковий рубль в столиці подорожчав на 2 копійки в порівнянні зі вчорашнім днем: сьогодні його продають по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.