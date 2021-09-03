В НБУ озвучили, скільки грошей в українців на руках

Обсяг гривні в готівковому обігу в Україні збільшився і наблизився до 600 млрд, повідомив глава Національного банку України Кирило Шевченко, повідомляє Дзеркало тижня.

Загальний обсяг готівки гривень на руках у населення становить 594 млрд, 4 з яких припадають на монети.

«Банкноти в обігу складають 590 млрд гривень загальною кількістю 2,9 млрд штук. Монети - 4 млрд гривень, 13,8 млрд штук» , - розповів глава НБУ на відкритті «Музею гривні просто неба» в п'ятницю, 3 вересня.

За даними Нацбанку, до кінця липня на руках населення було 548,62 млрд гривень, ще 45,97 млрд готівки гривень знаходилися в касах банків.

На початку року українці тримали на руках 516,09 млрд, в касах банків зберігалися 42, млрд гривень. Тобто сумарний обсяг готівки за сім місяців збільшився на 6,5%.