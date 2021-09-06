Польща заманює заробітчан фіскальними пільгами

Вже цієї осені польський парламент може з великою ймовірністю затвердити проект програми, яка передбачає суттєві пільги для заробітчан, які планують залишитися в цій країні мінімум на чотири роки, повідомляє UBR.

Українці, як і інші іноземці, зможуть платити вдвічі менше податків, ніж самі поляки.

Логіка законодавців проста: по-перше, Польща хоче таким чином залучити якомога більше іноземних трудових мігрантів на тривалий термін. По-друге, бажає повернути на батьківщину самих поляків, які вже встигли прийняти за кордоном іноземне громадянство. По-третє, поліпшити демографічну ситуацію.

У перші чотири роки після переїзду в Польщу, якщо парламент схвалить програму, людина буде платити податки з 50% знижкою. Польське Міністерство фінансів вже заявило, що протягом чотирьох років держбюджет буде фінансувати цим людям внески в пенсійний фонд і страхування на випадок хвороби.

При цьому, щоб скористатися настільки щедрими пільгами, нашим заробітчанам необхідно виконати ряд умов:

перед переїздом до Польщі жити за кордоном як мінімум три роки і підтвердити це документально (така вимога не дивна, так як мова йде про заманювання саме нових заробітчан);

для отримання податкових пільг необхідно, щоб людина приїхала в Польщу вперше;

після приїзду він повинен жити там повних чотири роки;

послаблення стосуються тих, хто буде платити податки в Польщі від всіх можливих доходів: трудового договору або від підприємницької діяльності.

Демографія і утримання пенсіонерів

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник підтримав думку, що місцеві поляки, м'яко кажучи, будуть такими змінами незадоволені. У парламентській програмі адже мова йде про пряму податкову сегрегацію місцевих від "понаїхали".

"Можна, звичайно, очікувати, що серед поляків вибухне невдоволення. Іноземцям дають преференції перед місцевим населенням. Але треба розуміти, що наплив трудових мігрантів з інших країн в першу чергу впливає на наповнення місцевого фонду соціального страхування і пенсійного фонду", - уточнив він.

Такі "фіскальні пряники" призводять до того, що Польщі буде легше підтримувати своїх же пенсіонерів, яких ставатиме все більше. І це пов'язано з тим, що там відбуваються ті ж демографічні процеси, що і в Україні. Населення старіє. І існує та сама проблема від'їзду поляків за кордон.

"Число поляків, які платять податки, скорочується. Внески до фондів соцстрахування падають. І незважаючи на можливе невдоволення місцевого населення, такі податкові послаблення для іноземців - дуже правильне рішення. Вони приваблюють саме активних людей, що підвищують місцевий ВВП", - зазначив експерт.

За словами Воскобойника, це як раз ті рішення, на які і українським чиновникам варто було б звернути увагу. І зрозуміти, що "тільки скороченням податків і створенням пільг для бізнесу і громадян можна домогтися падіння відтоку працездатного населення" . Такі рішення сусідів треба "копіювати", вважає він.

Скільки наших зможуть осісти в Польщі

За різними оцінками, Польща потребує 5-6 млн не просто трудових мігрантів, а тих, хто приїжджає туди, асимілюючись і залишаючись назавжди. Це - боротьба за трудові ресурси на державному рівні. І на сьогоднішній день Україна не має чим відповісти на такі кроки з боку сусідів.

"Якщо враховувати останні наміри наших чиновників щодо підвищення адміністративного тиску на бізнес і зростання податків, фіскалізації, то ясно, що це призведе до того, що люди з України виїжджатимуть на заробітки. Вони будуть залишати батьківщину назавжди", - висловив припущення Воскобойник.

Володимир Дмитренко, який займається працевлаштуванням українців у Польщі, звертає увагу на результати недавнього соцопитування серед наших громадян (група "Рейтинг"). Згідно з його результатами, 35% українців думали про те, щоб виїхати в Польщу на заробітки. Найбільше до міграції схилялися люди до 40 років.

"У 2020 році, за даними НБУ, з України виїхало близько 3 млн трудових мігрантів. Протягом року в країну повернулися 400-500 тис. осіб, але в основному - через пандемію коронавірусу. Тепер всі вони отримають силу-силенну стимулів, щоб там і залишитися. І це не жарти. Нам варто насторожитися", - говорить він.

А ось експерт в області трудового права, к.ю.н., доцент Світлана Кожушко з такою позицією експертів не погодилася, оскільки зміна оподаткування "не вплине на збільшення потоку міграції трудового потенціалу, це - глобальні процеси" , і їх досить важко втримати.