Вибори до Держдуми РФ скасовують Мінські угоди - Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що залучення жителів тимчасово окупованих територій Донбасу до голосування на виборах до Держдуми РФ є скасуванням Мінських угод з боку Росії. Про це він заявив в ефірі програми Право на владу, повідомляє Новое время.

«Це грубе порушення міжнародного права, національного права України і практично скасування Мінських угод з російської сторони. Тому що більш руйнівного процесу, який руйнує Мінські угоди важко собі уявити» , - заявив Арестович.

Радник Андрія Єрмака також допустив, що конфлікт на Донбасі може бути вирішений військовим шляхом.