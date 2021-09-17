Вибори до Держдуми РФ скасовують Мінські угоди - Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що залучення жителів тимчасово окупованих територій Донбасу до голосування на виборах до Держдуми РФ є скасуванням Мінських угод з боку Росії. Про це він заявив в ефірі програми Право на владу, повідомляє Новое время.
«Це грубе порушення міжнародного права, національного права України і практично скасування Мінських угод з російської сторони. Тому що більш руйнівного процесу, який руйнує Мінські угоди важко собі уявити», - заявив Арестович.
Радник Андрія Єрмака також допустив, що конфлікт на Донбасі може бути вирішений військовим шляхом.
«Наприклад, одного разу Путін захворіє сильно, і у нас буде 3-5 днів на вирішення цього питання. І це зовсім інша післявоєнна реальність», - заявив Арестович.