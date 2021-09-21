Населення переводять на нові газові тарифи

Українців почали переводити на новий тариф на газ, який на 50% дорожче. До того ж споживачам про це не повідомляють. А тим, хто за 60 днів не змінить постачальника, просто вимкнуть блакитне паливо, повідомляє Обозреватель.

Про те, як працює постачальник "останньої надії" і для кого витрати на опалення можуть злетіти на тисячі гривень на місяць, читайте далі в матеріалі.

Кого переводять на послуги постачальника "останньої надії"?

На послуги ППН автоматично перейде будь-який українець, постачальник якого відмовився виконувати свої зобов'язання (не має можливості постачати газ за вказаним тарифом або ж вирішив, що йому це невигідно).

Згідно з даними Української енергетичної біржі, ринкова ціна в жовтні становитиме 24,9 грн за куб (умови передоплати), і 29,1 грн за куб за умовами післяплати. Водночас більшість постачальників блакитного палива зобов'язалася продавати українцям куб за ціною в 8 грн. Крім того, традиційно українці ще й затримують платежі.

У цій ситуації вижити можуть тільки ті компанії, які підписали з "Нафтогазом" контракт і будуть купувати у компанії блакитне паливо не за ринковою ціною, а за 7,96 грн. Так, наприклад, зробила Регіональна газова компанія Дмитра Фірташа. Кожен куб вони продають за ціною на 3 копійки дорожче, ніж купили, на цьому і заробляють.

Скільки коштує газ в Україні. Джерело: УЕБ

А ось у дрібних і середніх компаній можуть виникнути великі проблеми, що вже відбувається. Наприклад, відмовився працювати постачальник, послугами якого користувався глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко. В результаті експерта у сфері ЖКП перевели на послуги ППН, але про це не повідомили.

"Навіть на сайті мого постачальника немає цієї інформації. Добре, що мені подзвонили і почали вимагати сплатити борг, так би я міг і не дізнатися про те, що вже є клієнтом ППН" , – розповів він.

Скільки доведеться платити і кому вимкнуть газ?

Взимку на опалення будинку в середньому може йти до 500 кубів газу, говорить Попенко. В середньому звичайні постачальники продають кожен куб за 8 грн, а ось "останній" постачальник – за 12 грн. І враховуючи, що ніхто не повідомляє про перехід до нової компанії, цілком може виявитися, що величезній кількості сімей після "банкрутства" постачальника замість звичних 4 тис. грн доведеться віддати за газ уже 6 тис. грн.

Тобто без будь-якої причини доведеться заплатити на 2 тис. грн більше. Але і це не все. Як пояснюють у "Нафтогазі" (компанії доручили стати ППН), послуги надаються тільки протягом 60 днів, а потім газ повинні вимкнути.

За ці 60 днів клієнт повинен знайти іншого постачальника і укласти з ним договір, а паралельно погасити заборгованість перед ППН. Але ось у разі, коли клієнт не знає, що він став клієнтом "останньої" компанії, ці 60 днів можна легко пропустити.

Газовики можуть прийти додому і вимкнути газ. Важливо тут відзначити, що припинити подачу блакитного палива в окремій квартирі вкрай складно, а ось у приватному будинку куди простіше. Блакитне паливо, додає Попенко, вимикали навіть у період карантину, коли було заборонено будь-яким чином обмежувати надання комунальних послуг.

"До мене зверталися з Чернігівської області, з Ірпеня. Приходили газовики і говорили: у вас, наприклад, витік газу, ми повинні від'єднати вас. А коли людина через деякий час зверталась із проханням відновити газопостачання, вимагали спочатку сплатити борг" , – розповідає голова Громадської ради КМДА з питань ЖКП.

Правила потрібно міняти, а українці повинні бути більш пильними

Зараз обов'язок повідомляти про те, що постачальник більше не надає послуг, повинен сам постачальник. Але компанія, яка перестала отримувати гроші від клієнтів і більше не працює в цій сфері, не зацікавлена витрачати гроші і час на інформування українців.

ППН в особі "Нафтогазу" має всі ресурси для того, щоб проінформувати всіх своїх клієнтів. З іншого ж боку, і самі українці повинні більш уважно ставитись до того, хто їм надає комунальні послуги і чи вчасно вони отримують платіжки.

Якщо платіжки не надходять, то як мінімум можна подзвонити своєму постачальнику і дізнатися, що сталося. Також можна заздалегідь вивчити інформацію про компанію, яка продає вам газ: хоча б дізнатися, чи підписали вони контракт для закупівлі блакитного палива за ціною в 7,96 грн.