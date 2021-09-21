Ціни на гречку до кінця року можуть злетіти на 30%

До кінця цього року гречка в Україні, яка і так коштує в середньому по 50 грн/кг, може подорожчати на 20-30%, до 60-65 грн/кг, повідомляє UBR.

Такий прогноз дав виконавчий директор Міжнародної Асоціації гречки Сергій Громовий. За його словами, головна загроза зараз - перекриття імпорту продукції з РФ, що спровокує дефіцит цієї культури у нас.

"У Росії поки йде жнива, але - за попередніми даними - великого врожаю у них не очікується. Картина буде зрозуміла через місяць. Великих обсягів на експорт у них просто не буде. Велика ймовірність, що вони знову заборонять вивіз гречки з країни. І тоді вже ми відчуємо істотний дефіцит", - зазначив Громовий.

Експерт стверджує, що Україна вирощує тільки половину від необхідного обсягу цієї крупи - всього 100 тис. тонн з необхідних 200 тис. тонн. Фізіологічна щорічна норма гречки для людини становить близько 7 кг. Помноживши цю норму на частину населення в 30 млн овіб, ми і отримаємо ті самі 200 тис. тонн, підрахував Громовий. Але, на жаль, українці цієї норми давно не споживають.

"Сьогодні ми споживаємо трохи більше 3 кг на душу населення. Помноживши цей показник на ті ж 30 млн, ми отримаємо загальний обсяг фактичного споживання в 100 тис. тонн. Зараз гречка в середньому по Україні коштує 50 грн/кг. Але якщо буде дорожчати і далі, тих самих 100 тис. тонн точно буде вистачати для покриття попиту", - додав він.

До слова, найбільше цієї крупи їдять литовці - майже 8 кг на людину в рік. За ними слідують росіяни - 4,5 кг. Поляки і казахи теж уже їдять її більше нас.

Разом з тим деякі експерти з Сергієм Громовим категорично не згодні і дефіциту не чекають. Про те ж ще в середині травня запевнили і в профільному міністерстві.

Нагадаємо, що в квітні цього року уряд РФ заборонив вивозити з країни гречку, крупу з гречки грубого помелу і очищене гречане зерно до 31 серпня 2021 року.

Заборону ввели через те, що в Росії на той момент не було необхідних запасів культури на експорт, тому до збору нового врожаю цієї осені її залишили для внутрішньому ринку. Однак уже в середині серпня Мінсільгосп РФ допустив, що за підсумками збиральної кампанії восени цього року заборону на експорт гречки відновлять.

Фермери не ризикнуть

Директор "Економічної дискусійного клубу" Олег Пендзин висловив тверду впевненість, що ні дефіциту, ні подорожчання гречки чекати не варто. На його думку, гречка і так вже вкрай дорога і перебуває на кордоні купівельної спроможності більшості громадян. Її просто припинять купувати.

"У цьому році посадили трохи більше 90 тис. га гречки. Це буде 105-106 тис. тонн. Річний обсяг споживання в Україні становить 100 тис. тонн. У нас перехідних залишків тисяч 20-25 є. Правда, поки ніхто не знає, що там буде по собівартості посіву", - підкреслив Пендзин.

Для порівняння, річний обсяг споживання продовольчої пшениці в рік - 5,5 млн тонн. А українці з'їдають в рік 20 млн тонн різного типу зернових. 100 тис. тонн гречки, як зазначив експерт, - крапля в морі. Якщо аграрії вирішать підняти вартість гречки, споживач переорієнтується на інші крупи.

"Імпортувати гречку з Білорусі або РФ навряд чи вийде. Але якщо врахувати, що дефіциту не буде, то я і не бачу причин для подорожчання. У минулому році ми завезли невеликі обсяги. І то - завезли, так як ціни підскочили. Вся ця продукція "висить" у перехідних залишках. І в заборону імпорту з РФ я не вірю", - каже він.

Пендзин звернув увагу, що на сьогоднішній день у нас по Росії немає заборони імпорту з усіх ключових продуктових позицій. З боку РФ теж заборони, всупереч очікуванням Громового, не буде, вважає Пендзин. Разом з цим, додає він, Білорусь хоч і призупинила влітку поставки гречки в Україну, але це не означає, що товар не можна буде постачати через Росію, якщо буде така потреба.

Чому гречка така дорога

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов акцентує, що у гречки "своя специфіка". Ціни на неї визначаються не світовими тенденціями, а тим, скільки ми самі зробили. Ми колись звикли, що вона дешева, помічає експерт, але фермерам за такими розцінками вирощувати цю культуру невигідно.

"Аграрію треба отримувати від реалізації гречки стільки, скільки і з інших культур. Оскільки гречка була дешевою, відбувалося і скорочення площ під неї. Сьогодні гречка поступово виходить на той рівень, коли вона буде приносити фермерам стільки доходу, скільки кукурудза, пшениця, жито або соняшник", - пояснив він.

На вартість крупи також впливають погодні умови, попит і рівень імпорту. Згідно з даними Мінагрополітики, закупівельні ціни на гречку в річному вимірі (з 3 вересня 2020-го по 3 вересня 2021 року) зросли на 18% - до 20,16 тис. грн/т без ПДВ. А середня ціна гречаної крупи від виробників - на 14% (до 35,63 грн/кг з ПДВ).