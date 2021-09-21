Зелений чай робить чоловіків розумнішими

Кофеїн і L-теанін, що входять до складу зеленого чаю, позитивно впливають на розумову працездатність представників сильної половини людства, повідомляє Menslife.

Експерти з Нідерландів провели дослідження, в ході якого детально вивчили активність чоловічого головного мозку. В експерименті взяли участь 44 здорових добровольців. Вчені проаналізували, який ефект дають амінокислоти L-теаніна і кофеїну, що містяться в одній чашці зеленого чаю. В учасників, які випивають напій за 20 хвилин - годину до початку виконання тестів, мозок працював набагато ефективніше, ніж у чоловіків, що не вживали чай.

Також вчені прийшли до висновку, що люди, котрі включили в свій раціон зелений чай, виявилися набагато уважнішими й менше втомлювалися. За словами дослідників, комбінація L-теаніна і кофеїну сприяє фокусуванні уваги в період виконання інтелектуальних завдань, що вимагають високої точності.



