Литва передасть українській армії військове спорядження

Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси на суму 677 тис. євро, повідомляє УНИАН.

Як повідомляє Klaipeda Lt, Міністерство національної оборони вже підготувало відповідний проект урядової постанови.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на понад 617 тис. євро і стільки ж балістичних поясів на понад 59 тис. євро.

"Ця пропозиція є відповіддю на прохання союзників уряду України підтримати її війська у боротьбі з підтримуваними Росією сепаратистами на сході країни" , - зазначає видання.

Литва раніше передавала українській армії зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, 13 серпня у Литву прибула гуманітарна допомога від України. Вона допоможе у стримуванні потоку нелегальних мігрантів з Білорусі.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у Литви та України "один колючий дріт на двох", який допоможе їм захищати свої державні кордони.

"На виконання доручення президента, перша партія української допомоги прибула до Литви. Україна та Литва завжди стоятимуть пліч-о-пліч, коли йдеться про захист державного кордону. Ми вважаємо, що сьогодні у нас для цього один колючий дріт на двох" , - написав Кулеба.

Вантаж з колючим дротом супроводжувала група співробітників ДСНС, які передали його представникам служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.