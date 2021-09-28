Білоруські прикордонники допомагають мігрантам перетинати кордон Польщі

Прикордонна служба Польщі показала відео, зроблене за допомогою тепловізора на кордоні з Білоруссю, на якому видно, як кілька людей перелазять через паркан, повідомляє InfoResist.

Польські прикордонники вважають, що мігрантам допомагають в незаконному перетині кордону білоруські прикордонники.

«Білоруська сторона допомагає нелегальним мігрантам долати технічний бар'єр на кордоні. Офіцери прикордонної служби регулярно надають обладнання та інструменти, необхідні для незаконного перетину кордону, - йдеться в повідомленні.

Держприкордонкомітет Білорусі поки ніяк не прокоментував відео, розміщене польськими колегами.