Низький рівень тестостерону небезпечний для чоловічого серця

Дослідження бельгійських вчених показало, що чоловіки з високим рівнем тестостерону менше схильні до виникнення серцево-судинних хвороб, повідомляє Menslife.

Експерти проаналізували результати дослідження, яке тривало протягом останніх 40 років. Періодично вченим вдавалося виявити зв'язок між захворюваннями серцево-судинної системи і заниженим рівнем тестостерону, але дати пояснення даному факту вони не могли.

За словами Йоханнеса Руйге, автора дослідження, занадто низький рівень тестостерону, точно так же, як і хвороби серця, можуть бути результатом погіршення загального стану здоров'я.

Дефіцит тестостерону в організмі здатні спровокувати ще й умови, які дають зелене світло хвороб серця. До таких можна віднести гіпертонію, аритмію, при якій порушується серцевий ритм і тромбоз (згустки крові).

Для того, щоб врівноважити рівень тестостерону в організмі і поліпшити стан здоров'я загалом, експерти радять регулярно займатися спортом і скласти раціон харчування з повністю здорової їжі.