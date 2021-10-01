Біженці з Афганістану скаржаться на нестерпні умови в Одесі

Після перемоги талібів в Афганістані Україна евакуювала звідти вже більше 600 українців та іноземних громадян. Майже дві сотні афганських біженців влаштувалися в Одесі і області. Багатьом з них доводиться жити буквально в нестерпних умовах, розповів президент національно-культурного об'єднання «Афганська громада в Одесі і Одеській області» Джанай Танат.

За його словами, в Одесу приїхали як сім'ї чоловіків, які вже давно їздили в Україну на заробітки, так і ті, хто не був пов'язаний з нашою державою.

Перший час члени громади селили земляків в своїх квартирах, щоб в подальшому ті знайшли собі знімне житло. Однак через те, що сім'ї в Афганістані переважно багатодітні, це завдання виявилося практично нереальною - орендодавці відмовляються здавати їм квартири.

Деякі змушені тулитися в занедбаних приватних будинках, розташованих в передмістях Одеси.

«Це будинки, в яких нічого немає, діти спочатку спали просто на підлозі. Ми оголосили волонтерські збори, закуповували їм одяг, продукти, матраци і ковдри », - розповідає Джанай Танат.

Лідер громади говорить, що і він, і всі, кому вдалося евакуюватися з Афганістану, дякують Україні за таку можливість, проте впевнений, що якщо держава проявила таку ініціативу, то має забезпечити іноземців хоча б мінімальної соціальним захистом.

«Зараз ці люди не можуть оформити собі статус біженців, діти не ходять до школи, все дуже складно. Деякі навіть говорять, що хочуть виїхати назад до Афганістану, що краще вже там вмирати, ніж в чужій країні. Інші звертаються до міграційної служби: якщо Україна не в змозі їм допомогти, то нехай їх візьмуть інші країни Європи, які готові допомогти. А тих, хто дзвонить мені з Афганістану, я питаю, навіщо ви вирішили сюди їхати, тут вас ніхто забезпечувати не буде. Я живу в Україні з 1989 року, закінчив тут академію, я магістр технічних наук, але документи отримав тільки через 14 років. За весь час я ніякої допомоги від держави не отримав, а трудився сам», - журиться Джанай Танат.

Журналісти попросили прокоментувати ситуацію начальника облуправління Державної міграційної служби України Олену Погребняк.

За її словами, жодної заяви від афганців, які були евакуйовані в Україну в серпні і вересні цього року, відомство не отримало.