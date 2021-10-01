Кличко назвав можливі обмеження при посиленні карантину в Києві

Сьогодні у Києві й надалі залишається великий відсоток невакцинованих громадян. У разі посилення карантину, ймовірно, у місті запровадять більш жорсткі умови для людей, які відмовляються щепитися проти коронавірусу, повідомляє РБК-Украина.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Як відзначив Кличко, у разі посилення карантину у Києві - в місті запровадять більш жорсткі умови для невакцинованих громадян. Ймовірно, що громадський транспорт, або ж заклади громадського харчування будуть доступними лише для осіб, які щепилися проти коронавірусу.

"Великий відсоток людей невакцинованих ще залишається. Якщо будемо переходити до більш жорстких умов (карантину - ред.), то: хочете користуватися громадським транспортом, вибачте, але без вакцинації ви цього не зможете зробити. Хочете піти у громадські заклади - цього теж не можна" , - заявив мер Києва.

Автор: Сергій Пишкін