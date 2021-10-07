Талібан заборонив живу музику на весіллях афганців

Радикальний рух «Талібан», що захопив владу в Афганістані встановив правила проведення весіль в країні та заборонив афганцям ставити живу музику під час урочистостей, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією місцевого телеканалу Afghanistan International, відповідне рішення було прийнято на спеціальному засіданні новоствореного міністерства ісламського заклику, орієнтації, веління благого і заборони поганого, яким таліби замінили міністерство у справах жінок.

Крім того, як зазначає телеканал, радикали ввели заборону на проведення церемонії нікаха (мусульманського одруження з читанням молитов) перед святковим частуванням, а також постановили, що чоловіки і жінки під час заходу повинні перебувати в різних приміщеннях.