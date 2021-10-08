Штаб-квартира Tesla переїжджає в інший штат

Глава Tesla Ілон Маск оголосив про перенесення штаб-квартири компанії в іншу локацію - місто Остін в Техасі. Про це бізнесмен розповів на онлайн-зустрічі з акціонерами, повідомляє Лента.Ру.

"Я з хвилюванням повідомляю, що ми переносимо штаб-квартиру в Остін, штат Техас" , - підкреслив він.

Однак бізнесмен не розкрив причини цього рішення.

Пало-Альто, де наразі знаходиться штаб-квартира Tesla, вважається неофіційною столицею Кремнієвої долини та світовим центром високих технологій. Тут так само розташовані штаби таких інтернет-гігантів, як Google, Apple і Facebook.

Tesla володіє своїми заводами і в Техасі, і в Каліфорнії. Маск негативно висловлювався про обмежувальні заходи, які ввели в Каліфорнії через пандемію коронавірусу, оскільки вони знизили темпи виробництва.