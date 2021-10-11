"Міс Україна Всесвіт" 2021: усі фіналістки, які змагатимуться за коштовну корону конкурсу

Уже 15 жовтня у Києві відбудеться масштабний фінал "Міс Україна Всесвіт". Журі вже обрали п'ятнадцять найкращих учасниць, які змагатимуться за титул найвродливішої. Одна з красунь отримає і дорогоцінну корону, і можливість презентувати Україну на престижному конкурсі краси "Міс Всесвіт", повідомляє 24 Канал.

Учасниці "Міс Україна Всесвіт" 2021 – талановиті, розумні й цілеспрямовані дівчата, які щороку намагаються здобути звання найкрасивішої українки. 30-те ювілейне шоу "Міс Україна Всесвіт" 2021 обіцяє бути яскравим і грандіозним, тож пропонуємо вам переглянути, чим живуть і як виглядають 15 найкращих фіналісток конкурсу.

Діана Дудка

Першою оголошеною фіналісткою стала 24-річна Діана Дудка з Харкова. Дівчина вже декілька років професійно займається моделінгом і обожнює подорожувати. Діана завершила навчання у Харківському національному університеті імені Каразіна на факультеті міжнародних економічних відносин.

Фото з інстаграму

Карина Мухутдінова

Харизматична Карина Мухутдінова стала наступною фіналісткою знаменитого українського конкурсу краси. Дівчина здобуває освіту на магістратурі у французькій бізнес-школі й з часом мріє розпочати свою справу. Попри навчання, красуня успішно будує кар'єру моделі й вважає, що ця робота і є її натхненням.

Фото з інстаграму

Наталія Спітковська

Майбутня акторка Наталія Спітковська теж буде підкорювати сцену фіналу шоу "Міс Україна Всесвіт" 2021. Дівчина займається благодійністю, а саме допомагає притулкам для тварин.

Для Спітковської участь у цьому конкурсі краси не перша, адже попередньо красуня виборола перемогу у Miss Blonde Ukraine 2016.

Фото з інстаграму

Анна Неплях

Дівчина отримала вищу освіту у Київському університеті будівництва та архітектури й деякий час працювала моделлю. Анна брала участь у багатьох конкурсах краси, серед яких і "Міс Інтерконтиненталь".

Фото з інстаграму

Юлія Семеніхіна

Юлія Семеніхіна у минулому спортсменка. У 20 років Юля працює в інвестиційному напрямку, де залучає іноземних партнерів для співпраці. Також дівчина пробує себе у ролі телеведучої на музично-розважальному каналі.

Фото з інстаграму

Каріна Опара

Шестиразова чемпіонка України з легкої атлетики Каріна Опара спробує показати, що перемогу вона вміє виборювати не лише у спорті, а й на конкурсі краси. Зараз Каріна вчиться в Національному університеті фізичного виховання і спорту України на тренера з легкої атлетики. Володіючи чарівною зовнішністю, дівчина знімається й для багатьох брендів у якості моделі.

Фото з інстаграму

Юлія Фесюк

Черкащанка Юлія Фесюк понад 7 років працює моделлю. Окрім цього, фіналістка дуже любить моду і має відчуття смаку, тому долучається до створення колекцій одягу. Юля вже декілька років поспіль допомагає притулку для тварин "Друг" у рідних Черкасах. Модель небайдужа до літніх й хворих людей, тож допомагає і їм.

Фото з інстаграму

Софія Дорчинець

20-річна Софія обожнює ритмічні танці і віддається їм на повну. Ними дівчина займається вже 15 років і навіть навчається на хореографиню. Конкурсантка не зациклюється на одному профілі, тож вчиться ще на двох спеціальностях й хоче стати перекладачкою зі словацької мови та журналісткою.

Фото з інстаграму

Вікторія Апанасенко

Фіналістка Вікторія Апанасенко родом з Чернігова. Красуня працює у модельному бізнесі, а також займається акторською майстерністю. Вікторія талановита поетеса, тож часто презентує власні твори на конкурсах читців поезії та прози.

Фото з інстаграму

Дар'я Болтянська

Дар'я Болтянська може похизуватися красивим і сильним голосом. Дівчина навчалась у вокальному класі музичної школи. Нещодавно Дар'я зробила вагомий крок до омріяної співочої кар'єри і записала першу сольну композицію.

Дар'я не просто ековолонтерка, а керівниця підрозділу з охорони біорізноманіття та захисту довкілля у СГО "Народна Рада Дніпровщини". Серед інтересів Болтянської чільне місце займає фотографія. Дівчина любить фотографуватись і залюбки влаштує зйомку іншим, адже вона професійна фотографиня.

Сніжана Григорчук

22-річна Сніжана Григорчук обожнює робити стильні фото й ділитись ними зі своїми підписниками в інстаграмі. Фіналістка вже декілька років успішно будує кар'єру моделі, хоч і має фах фізіотерапевта.

Фото з інстаграму

Анастасія Панова

Анастасію Панову надихає легендарна голлівудська акторка і княгиня Монако Грейс Келлі, яка є для конкурсантки втіленням вроди і жіночої мудрості. Сама Анастасія за професією фельдшер, а також здобувала додаткові знання в Американській академії коучингу. Дівчина веде активний спосіб життя й любить екстрим. Цьогоріч Настя пішки піднялась на гору Кіліманджаро.

Богдана Харитонова

Телеведуча Богдана Харитонова займається кінним спортом й любить класичну музику. Фіналістка конкурсу має фах перекладача англійської мови й багато подорожує світом. Богдана вважає себе дуже чуйною, доброю натурою і завжди бере участь у волонтерських ініціативах. Дівчина хоче допомогти видужати людям з онкологією і вважає це своєю метою.

Неллі Попович

Фіналістка Неллі Попович – цілеспрямована й сильна особистість. Красуня завжди досягає свого й намагається розвиватись у всіх напрямках. Неллі успішно працює адвокаткою й займається підприємницькою діяльністю. Захоплення дівчини – активні види спорту та читання книг на тему психології.

Фото з інстаграму

Маргарита Довбун

Звання "Міс України Всесвіт" – одна з найголовніших мрій Маргарити Довбун. Учасниця шоу вже дев'ять років працює моделлю й бере участь у закордонних показах і зйомках. У житті дівчини вагоме місце посідає активний спосіб життя, адже вона Майстер спорту України з художньої гімнастики.