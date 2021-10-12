Таліби заявили про плани зустрітися з представниками ЄС

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, оголосив, що у вівторок планує зустрітися з представниками Євросоюзу в Досі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив в.о. міністра закордонних справ Амір Хан Муттакі.

"Завтра ми зустрічаємося з європейськими представниками. Ми проводимо конструктивні зустрічі і з представниками інших країн" , - заявив він у понеділок.

На минулих вихідних таліби провели зустріч у Досі з представниками США. Вони заявили, що зустріч була успішною.