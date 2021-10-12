Таліби заявили про плани зустрітися з представниками ЄС
Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, оголосив, що у вівторок планує зустрітися з представниками Євросоюзу в Досі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив в.о. міністра закордонних справ Амір Хан Муттакі.
"Завтра ми зустрічаємося з європейськими представниками. Ми проводимо конструктивні зустрічі і з представниками інших країн", - заявив він у понеділок.
На минулих вихідних таліби провели зустріч у Досі з представниками США. Вони заявили, що зустріч була успішною.
Також у жовтні таліби зустрічалися з представниками Британії - спецпредставником британського прем'єра щодо Афганістану Саймоном Гассом і тимчасовим повіреним у справах представництва Великобританії в Досі Мартіном Лонгденом. Вони обговорили, як Лондон
"може допомогти Афганістану подолати гуманітарну кризу", евакуацію з Афганістану охочих покинути країну, а також необхідність запобігти перетворенню цієї країни в "інкубатор для тероризму".