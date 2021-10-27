Сирні панкейки з яблуками від Ектора Хіменеса-Браво: відмінний варіант сніданку
Якщо ви щоранку не знаєте, що ж приготувати, кращим варіантом стануть легкі та ситні страви, наприклад, сирники, млинці, панкейкі, пироги, каші. Всі вони дуже просто готуються й цей процес не займе більше 15 хвилин, повідомляє Обозреватель.
Популярний український шеф-кухар, суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram рецептом смачних та корисних сирних панкейків з яблуком, які ідеально підійдуть для сніданку.
Інгредієнти:
- Сир – 200 г
- Борошно – 70 г
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Яйце – 2 шт.
- Сіль – дрібка
- Цукор – 2 ст. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Яблуко – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо яблуко кільцями, вирізаємо обов'язково серединку.
- Сир розімніть виделкою, а якщо залишаються грудочки перетріть через сито, додайте туди ж яйця, цукор, соду, борошно й ретельно перемішайте.
- Далі на розігріту сковороду викладаємо шар тіста, а зверху яблуко. Смажимо до готовності з двох сторін.
Подавати готову страву можна з джемами, сиропами, варенням, згущеним молоком.