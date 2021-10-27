Сирні панкейки з яблуками від Ектора Хіменеса-Браво: відмінний варіант сніданку

Якщо ви щоранку не знаєте, що ж приготувати, кращим варіантом стануть легкі та ситні страви, наприклад, сирники, млинці, панкейкі, пироги, каші. Всі вони дуже просто готуються й цей процес не займе більше 15 хвилин, повідомляє Обозреватель.

Популярний український шеф-кухар, суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram рецептом смачних та корисних сирних панкейків з яблуком, які ідеально підійдуть для сніданку.

Смачні панкейкі

Інгредієнти:

Сир – 200 г

Борошно – 70 г

Яйце – 2 шт.



Сіль – дрібка

Цукор – 2 ст. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Яблуко – 1 шт.

Спосіб приготування:

Нарізаємо яблуко кільцями, вирізаємо обов'язково серединку. Сир розімніть виделкою, а якщо залишаються грудочки перетріть через сито, додайте туди ж яйця, цукор, соду, борошно й ретельно перемішайте. Далі на розігріту сковороду викладаємо шар тіста, а зверху яблуко. Смажимо до готовності з двох сторін.

Подавати готову страву можна з джемами, сиропами, варенням, згущеним молоком.