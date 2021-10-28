Жайворонки чи сови: який режим сну продовжує життя

До шкіл та університетів треба ходити вранці, як, власне, й до офісів на роботу. Тож світ обертається навколо розкладу жайворонків. Оскільки графік суспільства відповідає їхньому графіку, не дивно, що вони, як правило, краще справляються з роботою. Зрештою, їхній сон не страждає, повідомляє WomanEL.

Однак виявляється, що переваги на цьому не закінчуються. Жайворонки, як правило, більш здорові та менш схильні до розвитку депресії та шизофренії. Велике дослідження, опубліковане в Chronobiology International, показало, що сови не тільки мають більш високий ризик багатьох захворювань, але й на 10% частіше вмирають раніше, ніж жайворонки.

Але чому це відбувається?

Автор дослідження Крістен Кнутсон зазначила, що, намагаючись відповідати розпорядку більшості, сови можуть не висипатися і їсти в невідповідний для свого тіла час.

Крім того, якщо вони активні у нічний час, вони зрештою проводять більше часу на самоті. Що може не тільки саме по собі впливати на здоров'я та тривалість життя, а й привертати людину до наркотиків та алкоголю.

Можливостей займатися спортом уночі дуже мало. Це може призвести до порушення здорового способу життя. Все це може позначитися на здоров'ї сов, наражаючи їх на більш високий ризик діабету 2 типу і серцевих захворювань - двох найбільш поширених причин смерті.

Кнутсон рекомендує совам намагатися вести здоровий спосіб життя і якомога частіше переходити на ранній режим сну. Один зі способів зробити це – впустити сонячне світло в кімнату рано-вранці, щоб швидше прокинутися.