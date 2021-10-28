Оприлюднено комунальні тарифи на листопад
В Україні оприлюднено комунальні тарифи на листопад, повідомляє УНІАН.
"Нафтогаз України" як і раніше продає газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну виставили "Газпостачсервіс" та "Тернопільоблгаз збут". Стільки ж платитимуть і споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник "останньої надії".
Найнижчі ціни:
ETG.UA - 7,799 грн за кубометр;
Neogas - 7,80 грн;
Евода Трейд КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн;
"Черкасигаз збут" та "Уманьгаз збут" - 7,89 грн.
Найвищі ціни:
Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за кубометр;
Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за кубометр.
Середня ціна:
Більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр.
Тарифи на воду
Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням і водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Окремо встановлюються тарифи на водопостачання, і окремо — на водовідведення, причому вони різні для різних водоканалів.
Крім того, є дві групи тарифів: на власне централізоване постачання холодною водою та водовідведення (для мешканців приватного сектору та колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання), та на централізоване постачання холодною водою та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).
Дані про тарифи взяті з ресурсу Мінфін.
Тариф на електроенергію
Кабінет міністрів України постановою № 859 від 11.08.2021 встановив для побутових споживачів в Україні з 01.10.2021 нові ціни на електроенергію.
Тепер домогосподарства, які споживають на місяць до 250 кВт ∙ год (включно), платитимуть за електроенергію за тарифом 1,44 грн. (з ПДВ) за 1 кВт∙год, а споживають понад 250 кВт ∙ год на місяць — за тарифом 1,68 грн. (з ПДВ) за 1 кВт ∙ год. Поки що термін дії цих тарифів встановлено до 30.04.2022.
Тарифи: що необхідно знати
Газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.
Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.
26 жовтня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.