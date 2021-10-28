В Україні оприлюднено комунальні тарифи на листопад, повідомляє УНІАН.

"Нафтогаз України" як і раніше продає газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Таку ж ціну виставили "Газпостачсервіс" та "Тернопільоблгаз збут". Стільки ж платитимуть і споживачі, яким газ тимчасово продає постачальник "останньої надії".

Найнижчі ціни:

ETG.UA - 7,799 грн за кубометр;

Neogas - 7,80 грн;

Евода Трейд КП "Луцькводоканал" - 7,88 грн;

"Черкасигаз збут" та "Уманьгаз збут" - 7,89 грн.

Найвищі ціни:

Житомирська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за кубометр;

Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн за кубометр.

Середня ціна:

Більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр.

Скриншот "ГазПравда"

Тарифи на воду

Тарифи для всіх водоканалів, а також для інших підприємств, що займаються водопостачанням і водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Окремо встановлюються тарифи на водопостачання, і окремо — на водовідведення, причому вони різні для різних водоканалів.

Крім того, є дві групи тарифів: на власне централізоване постачання холодною водою та водовідведення (для мешканців приватного сектору та колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання), та на централізоване постачання холодною водою та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).

Дані про тарифи взяті з ресурсу Мінфін.

Скриншот Мінфін

Скриншот Мінфін

Скриншот Мінфін

Скриншот Мінфін

Скриншот Мінфін

Скриншот Мінфін

Скриншот Мінфін

﻿ Скриншот Мінфін

Тариф на електроенергію

Кабінет міністрів України постановою № 859 від 11.08.2021 встановив для побутових споживачів в Україні з 01.10.2021 нові ціни на електроенергію.

Тепер домогосподарства, які споживають на місяць до 250 кВт ∙ год (включно), платитимуть за електроенергію за тарифом 1,44 грн. (з ПДВ) за 1 кВт∙год, а споживають понад 250 кВт ∙ год на місяць — за тарифом 1,68 грн. (з ПДВ) за 1 кВт ∙ год. Поки що термін дії цих тарифів встановлено до 30.04.2022.

Скриншот Мінфін

Тарифи: що необхідно знати

Газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

26 жовтня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила заяву щодо можливого зростання тарифів на розподіл газу.