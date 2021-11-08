Стало відомо, скільки громадян вважають рідною мовою українську

78% українців вважають українську рідною мовою﻿. Про це свідчить загальнонаціональне опитування "День української писемності та мови-2021: чи стає державної мови більше у публічному просторі?", проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва і Центром Разумкова, повідомляє Ділова столиця.

На запитання "Яку мову Ви вважаєте рідною?" 78% респондентів відповіли, що це українська. Російську назвали 18% опитаних.

Цифри дещо відрізняються географічно — відсоток тих, хто обрав українську, спадає у південних (56%) та у східних (59%) регіонах.

Дослідники відзначають також різницю відповідей у різних вікових категоріях.

"Вікові відмінності полягають у тому, що молоді люди дещо частіше вважають своєю рідною мовою українську. Серед молоді віком 18-29 років українську вважають рідною 83%, а серед найстаршої групи (респонденти, яким за 60) — 74%. Така сама динаміка спостерігається, якщо аналізувати окремо південь та схід: 64% молоді півдня та сходу вважають рідною українську, натомість серед найстаршого покоління — 53%" , — ідеться у роз'ясненні.

Також зазначається, що незалежно від регіону, українську мову частіше вважають рідною мешканці малих сіл та містечок.

Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.