Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розглядає можливість відправляти на батьківщину нелегальних мігрантів за процедурою реадмісії, повідомляє Лента.Ру.

Відповідаючи на запитання депутатів сейму, Моравецький наголосив, що у Польщі знайшли рішення для висилки мігрантів на батьківщину.