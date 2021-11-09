У Польщі знайшли рішення для висилки мігрантів на батьківщину
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розглядає можливість відправляти на батьківщину нелегальних мігрантів за процедурою реадмісії, повідомляє Лента.Ру.
Відповідаючи на запитання депутатів сейму, Моравецький наголосив, що у Польщі знайшли рішення для висилки мігрантів на батьківщину.
"Пан депутат Кшиштоф Пашик запитував про реадмісію. Так, пане депутате. Ми думаємо над цим. Це нова концепція, яку ми аналізуємо в останні дні" , - підкреслив Моравецький.