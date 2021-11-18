Місячний календар стрижок на грудень 2021 року допоможе підібрати найбільш сприятливу дату для зміни зачіски. Так, існує думка, що Місяць залежно від своєї фази здатен впливати на здоров'я та темп росту волосся, повідомляє Обозреватель.

Також вважається, що відвідування перукарні у відповідний для цього місячний день допомагає позбутися негативу, зберегти позитивну енергетику й навіть залучити щасливі життєві зміни. Коли фарбування та стрижка будуть доречними, а коли вони категорично "протипоказані", читайте далі.

Сприятливі дні для стрижки в грудні 2021 року

Сприятливими для стрижки є дні 1, 2, 8, 9 (до обіду), 11 (після обіду), 12 (у першій половині дня), 14, 17, 24, 25, 26, 30 та 31 грудня.

Місячний календар стрижок на грудень 2021 року допоможе підібрати найбільш сприятливу дату для зміни зачіски. Джерело: Pixabay

Несприятливі дні для стрижки в грудні 2021 року

Астрологи категорично не рекомендують стригтися в дні 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 22, 27 та 28 грудня.

Сприятливі дні для фарбування в грудні 2021 року

Сприятливими для фарбування волосся, згідно з місячним календарем, є дні 8, 14, 15, 16, 25, 30 та 31 грудня.

Несприятливі дні для фарбування в грудні 2021 року

Не слід фарбувати волосся 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 28 та 29 грудня – ці дні вкрай несприятливі для зміни кольору.

При цьому в грудні є дні, коли фарбування "дозволено" за певних умов. Так, 9 грудня можна фарбувати волосся тільки в світлі відтінки й тільки в салоні, 10 грудня – тільки натуральними барвниками, 15 грудня – м'якими барвниками, 22 грудня рекомендується техніка амбре, 30 грудня можна тонувати волосся, а 21 грудня не слід кардинально змінювати колір.

Фази Місяця в грудні 2021 року

Повний місяць – 19 грудня о 06:38 за київським часом.

Молодий місяць – 4 грудня о 09:45.

Спадний Місяць – 1-3 грудня, 20-31 грудня.

Зростаючий Місяць – 5-18 грудня.

Сонячне затемнення – 4 грудня о 09:34.